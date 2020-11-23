Онлайн-забег: модный тренд или необходимость
Бег – это во всех смыслах демократичный вид спорта и отличный способ проводить на улице больше времени. Время, длительность пробежки, сложность маршрута зависят только от ваших возможностей и желания. Если подходить к бегу правильно, то нагрузка подойдет разным людям.
Можно бегать в одиночку, без привязки к какому-то месту или событию. Но есть бегуны, которые очень любят массовые забеги, ставшие давно популярными во всем мире и активно собирающие свою аудиторию в Украине в последнее время. В этом году из-за карантинных ограничений большинство масштабных офлайн забегов отменилось, но благодаря желанию бегунов объединяться, появился интересный формат: онлайн-забеги.
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Что это за формат
Онлайн-забеги – это такой же реальный бег на комфортную дистанцию, на котором участник бежит вроде бы, как и один, в день, установленный организатором события, но при этом где-то на таком же маршруте бежит кто-то еще. У бегуна есть настоящий стартовый пакет, медалька и другие атрибуты, которые присылают по почте. Эта сопричастность сильно драйвит. В таком забеге важно зафиксировать результат с помощью спецтрекера, поделиться с организаторами и даже увидеть место в турнирной таблице.
Такие онлайн-забеги за город мечты Sportbank Dream Running Series проводил все лето организатор масштабных беговых мероприятий Украины Run Ukraine.
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В ноябре, декабре и январе в Киеве состоится еще одна серия парковых онлайн-забегов от Run Ukraine. Она призвана обратить внимание киевлян на красоту своего города и привлечь их к плоггингу — эко-инициативе, которая сочетает в себе бег и уборку мусора.
Каждый забег имеет различные дистанции / Фото ideal-living
Как сообщает организатор, серия KYIV PARK RUN ONLINE состоит из четырех онлайн-забегов, посвященных паркам Киева:
- Мариинскому парку;
- Голосеевскому парку им. М. Рыльского;
- Парку партизанской славы;
- Парку "Наталка".
В рамках каждого забега есть дистанции для разных уровней физической подготовки: 5 км, 10 км и 21 км. Поэтому принять участие в стартах может каждый желающий.
И про выгоды
Участники забегов от Run Ukraine и клиенты sportbank смогут получить двойной кэшбек за регистрацию на забеги:
10% кэшбек на личный бонусный счет Run Ukraine и 10% кэшбек на собственную карточку sportbank (если платите регистрацию карточкой банка). Заказать тут.
Присоединяйтесь!
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