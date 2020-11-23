Бег – это во всех смыслах демократичный вид спорта и отличный способ проводить на улице больше времени. Время, длительность пробежки, сложность маршрута зависят только от ваших возможностей и желания. Если подходить к бегу правильно, то нагрузка подойдет разным людям.

Можно бегать в одиночку, без привязки к какому-то месту или событию. Но есть бегуны, которые очень любят массовые забеги, ставшие давно популярными во всем мире и активно собирающие свою аудиторию в Украине в последнее время. В этом году из-за карантинных ограничений большинство масштабных офлайн забегов отменилось, но благодаря желанию бегунов объединяться, появился интересный формат: онлайн-забеги.

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Что это за формат

Онлайн-забеги – это такой же реальный бег на комфортную дистанцию, на котором участник бежит вроде бы, как и один, в день, установленный организатором события, но при этом где-то на таком же маршруте бежит кто-то еще. У бегуна есть настоящий стартовый пакет, медалька и другие атрибуты, которые присылают по почте. Эта сопричастность сильно драйвит. В таком забеге важно зафиксировать результат с помощью спецтрекера, поделиться с организаторами и даже увидеть место в турнирной таблице.

Такие онлайн-забеги за город мечты Sportbank Dream Running Series проводил все лето организатор масштабных беговых мероприятий Украины Run Ukraine.

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В ноябре, декабре и январе в Киеве состоится еще одна серия парковых онлайн-забегов от Run Ukraine. Она призвана обратить внимание киевлян на красоту своего города и привлечь их к плоггингу — эко-инициативе, которая сочетает в себе бег и уборку мусора.

Каждый забег имеет различные дистанции / Фото ideal-living

Как сообщает организатор, серия KYIV PARK RUN ONLINE состоит из четырех онлайн-забегов, посвященных паркам Киева:

Мариинскому парку;

Голосеевскому парку им. М. Рыльского;

Парку партизанской славы;

Парку "Наталка".

В рамках каждого забега есть дистанции для разных уровней физической подготовки: 5 км, 10 км и 21 км. Поэтому принять участие в стартах может каждый желающий.

Забеги состоятся в течение двух месяцев, с конца ноября до начала января. В определенные даты в парках, которым посвящены забеги, будут работать стационарные фан-зоны с поддержкой, фотографами, пунктом гидратации и музыкальной точкой, благодаря чему участники смогут почувствовать атмосферу настоящего старта.

И про выгоды

Участники забегов от Run Ukraine и клиенты sportbank смогут получить двойной кэшбек за регистрацию на забеги:

10% кэшбек на личный бонусный счет Run Ukraine и 10% кэшбек на собственную карточку sportbank (если платите регистрацию карточкой банка). Заказать тут.

Присоединяйтесь!