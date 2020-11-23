Біг – це у всіх сенсах демократичний вид спорту і відмінний спосіб проводити на вулиці більше часу. Час, тривалість пробіжки, складність маршруту залежать тільки від ваших можливостей і бажання. Якщо підходити до бігу правильно, то навантаження підійде різним людям.

Можна бігати поодинці, без прив'язки до якогось місця або події. Але є бігуни, які дуже люблять масові забіги, що стали давно популярними в усьому світі і активно збирають свою аудиторію в Україні останнім часом. Цього року через карантинні обмеження більшість масштабних офлайн забігів скасували, але завдяки бажанню бігунів об'єднуватися, з'явився цікавий формат: онлайн-забіги.

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Що це за формат

Онлайн-забіги – це такий же реальний біг на комфортну дистанцію, на якому учасник біжить начебто, як і один, в день, встановлений організатором події, але при цьому десь на такому ж маршруті біжить хтось ще. У бігуна є справжній стартовий пакет, медалька і інші атрибути, які надсилають поштою. Ця причетність сильно додає драйву. В такому забігу важливо зафіксувати результат за допомогою спецтрекера, поділитися з організаторами і навіть побачити місце в турнірній таблиці.

Такі онлайн-забіги за місто мрії Sportbank Dream Running Series проводив все літо організатор масштабних бігових заходів України Run Ukraine.

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У листопаді, грудні і січні в Києві відбудеться ще одна серія паркових онлайн-забігів від Run Ukraine. Вона покликана звернути увагу киян на красу свого міста і залучити їх до плоггінгу – еко-ініціативи, яка поєднує в собі біг і прибирання сміття.

Кожен забіг має різні дистанції / Фото ideal-living

Як повідомляє організатор, серія KYIV PARK RUN ONLINE складається з чотирьох онлайн-забігів, присвячених паркам Києва:

Маріїнського парку;

Голосіївського парку ім. М. Рильського;

Парку партизанської слави;

Парку "Наталка".

В рамках кожного забігу є дистанції для різних рівнів фізичної підготовки: 5 км, 10 км і 21 км. Тому взяти участь у стартах може кожен бажаючий.

Забіги відбудуться протягом двох місяців, з кінця листопада до початку січня. У певні дати в парках, яким присвячені забіги, працюватимуть стаціонарні фан-зони з підтримкою, фотографами, пунктом гідратації і музичної точкою, завдяки чому учасники зможуть відчути атмосферу справжнього старту.

І про вигоди

Учасники забігів від Run Ukraine і клієнти sportbank зможуть отримати подвійний кешбек за реєстрацію на забіги:

10% кешбек на особистий бонусний рахунок Run Ukraine і 10% кешбек на власну картку sportbank (якщо платити за реєстрацію карткою банку). Замовити тут.

Приєднуйтесь!