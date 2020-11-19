У цій підбірці – сучасні технологічні товари, що допоможуть кожному створити потрібну атмосферу для досягнення кращих результатів у щоденній активності та спорті.

Пляшка, що нагадує про кількість випитої рідини

Іноді здається, що за день ми випиваємо добову норму води, але насправді багато хто забуває або просто не завжди правильно підраховує потрібний обсяг для організму. У такому випадку є помічник – пляшка з вбудованими сенсорами, що відстежує рівень отриманої рідини й нагадує організму, що пора випити кілька ковтків води.

Пляшка, як смарт-гаджет, синхронізується зі смартфоном. У мобільному застосунку вводяться основні біометричні параметри користувача, за допомогою яких система визначає індивідуальну "мету гідратації" і, виходячи з інформації, готує нагадування.

У продажу є різні моделі, що відрізняються обсягами, функціоналом, додатковими вбудованими режимами (самоочищення, стерилізація ємності, термос тощо).

"Розумні" кросівки, які зашнуровуються автоматично або сповіщають бігуна про помилки під час бігу

"Розумне" взуття вже є в лінійці багатьох спортивних брендів. У Nike є кросівки, шнурки яких підтягуються автоматично в момент торкання п'яти до спеціального сенсора. Xiaomi й Puma випускають кросівки з мініатюрним чіпом в підошві, який рахує кроки, пройдену відстань і витрачені калорії. Деякі моделі спортивного взуття навіть можуть підказувати користувачу, що не так в техніці бігу. Практично всі моделі синхронізуються з мобільним застосунком і виводять статистику руху.

Ваги-аналізатор

Повноцінний аналіз складу тіла тепер доступний в домашніх умовах: відсоток вмісту жирової тканини та м'язів, водний баланс, швидкість метаболізму і біологічний вік. Це лише частина показників, які покажуть вам ваги в спеціальному мобільному додатку.

Пов'язка-гарнітура

Дуже багатьом не зручно займатися спортом в класичних навушниках, тому придумали альтернативу – пов'язку на голову, що виконує роль гарнітури (підключається через Bluetooth) і забезпечує комфорт під час тренування. Вона не сповзає під час активного тренувального процесу, але піклується про те, щоб людина не втрачала зв'язок із зовнішнім світом і своєчасно реагувала на зовнішні звуки. Пов'язку можна прати, просто попередньо витягнувши стереосистему.

Скакалка-лічильник

Звичайна скакалка – це доступний тренажер, який завжди можна носити з собою.

Стрибки на скакалці спалюють багато калорій, зміцнюють м'язи ніг, покращують координацію. Але електронна скакалка хороша тим, що синхронізується з іншими фітнес-гаджетами й збирає всю статистику, аналіз тренування тощо в додаток.

Крім іншого, деякі моделі оснащені підказками, датчиками, підсвічуванням і системою аналітики.

Це далеко не повний список смарт-гаджетів, які зараз доступні всім без винятку. Якщо ви вирішили придбати щось корисне для себе і заощадити гроші, скористайтеся нашим лайфхаком.

Оплачуючи покупки кредитною карткою sportbank в листопаді, ви отримуєте кешбек на техніку 3%, а якщо гаджет куплений в спеціалізованому спортивному магазині – то кешбек буде вже 10% по категорії "Спорт". Також, розраховуючись кредитним лімітом, можна купити товар практично в розстрочку, повертаючи суму покупки до 4-х місяців.