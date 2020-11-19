В этой подборке – современные технологичные товары, которые помогут каждому создать нужную атмосферу для достижения лучших результатов в ежедневной активности и спорте.

Бутылка, напоминающая о количестве выпитой жидкости

Иногда кажется, что за день мы выпиваем суточную норму воды, но на самом деле многие забывают или просто не всегда правильно подсчитывают нужный объем для организма. В таком случае есть помощник – бутылка со встроенными сенсорами, которая отслеживает уровень полученной жидкости и напоминает организму, что пора выпить пару глотков воды.

Бутылка, как смарт-гаджет, синхронизируется со смартфоном. В мобильное приложение вводятся основные биометрические параметры пользователя, с помощью которых система определяет индивидуальную "цель гидратации" и исходя из вводных готовит напоминалки.

В продаже есть разные модели, и отличаются они объемами, функционалом, дополнительными встроенными режимами (самоочистка, стерилизация емкости, термос и так далее).

"Умные" кроссовки, которые зашнуровываются автоматически или оповещают бегуна про ошибки во время бега

"Умная" обувь уже есть в линейке многих спортивных брендов. У Nike есть кроссовки, шнурки которых подтягиваются автоматически в момент касания пятки к специальному сенсору. Xiaomi и Puma выпускают кроссовки с миниатюрным чипом в подошве, который считает шаги, пройденное расстояние и сожженные калории. Некоторые модели спортивной обуви даже могут подсказывать пользователю, что не так в технике бега. Практически все модели синхронизируются с мобильным приложением и выводят статистику движения.

Весы-анализатор

Полноценный анализ состава тела теперь доступен в домашних условиях: процент содержания жировой ткани и мышц, водный баланс, скорость метаболизма и биологический возраст. Это лишь часть показателей, которые покажут весы в специальном мобильном приложении.

Повязка-гарнитура

Очень многим неудобно заниматься спортом в классических наушниках, поэтому придумали альтернативу – повязку на голову, которая выполняет роль гарнитуры (подключается через Bluetooth), и обеспечивает комфорт во время тренировки. Не сползает во время активного тренировочного процесса, но заботится о том, чтобы человек не терял связь с внешним миром и своевременно реагировал на внешние звуки. Повязку можно стирать, просто предварительно вытянув стереосистему.

Скакалка-счетчик

Обычная скакалка – это доступный тренажер, который всегда можно носить с собой.

Прыжки на скакалке сжигают много калорий, укрепляют мышцы ног, улучшают координацию. Но вот электронная скакалка хороша тем, что синхронизируется с другими фитнес-гаджетами и собирает всю статистику, анализ тренировки и так далее в приложение.

Помимо прочего, некоторые модели оснащены подсказками, датчиками, подсветкой и системой аналитики.

Это далеко не полный список смарт-гаджетов, которые сейчас доступны всем без исключения. Если вы решили приобрести что-то полезное для себя и сэкономить деньги – воспользуйтесь нашим лайфхаком.

Оплачивая покупки кредитной картой sportbank в ноябре, вы получаете кешбек на технику 3%, а если гаджет куплен в специализированном спортивном магазине – то кешбек будет уже 10% по категории “Спорт”. Также, рассчитываясь кредитным лимитом, можно купить товар практически в рассрочку, возвращая в течении первых 4-х месяцев сумму покупки.