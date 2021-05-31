Чтобы диета давалась легко и без стресса, готовить нужно с вкусных, но и одновременно полезных продуктов. Нутрициолог Надежда Пахирко рассказала, как правильно приготовить диетические оладьи с сыром, луком и яйцом. Сохраняйте рецепт.
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Рецепт оладий с сыром, луком и яйцом
Ингредиенты
- Кефир 1% – 130 миллилитров;
- Яйца – 3 штуки;
- Сыр до 25% – 30 граммов;
- Зеленый лук – 20 граммов;
- Мука пшеничная цельнозерновая – 100 граммов;
- Сода – 3 грамма;
- Соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления
- Одно яйцо сварите и натрите на терке.
- С кефиром смешайте 2 яйца, посолите и поперчите.
- Добавьте порезанный зеленый лук, тертый сыр и яйцо, а последнюю очередь – муку и соду. Все хорошо перемешайте.
- Жарьте на разогретой сковороде с двух сторон на среднем огне, но без масла.
Приятного аппетита!
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