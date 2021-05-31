Аби дієта давалася легко й без стресу, готувати потрібно зі смачних, а й водночас корисних продуктів. Нутриціологиня Надія Пахірко розповіла, як правильно приготувати дієтичні оладки з сиром, цибулею і яйцем. Зберігайте рецепт.

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Рецепт оладок з сиром, цибулею та яйцем

Інгредієнти

Кефір 1% – 130 мілілітрів;

Яйця – 3 штуки;

Сир до 25% – 30 грамів;

Зелена цибуля – 20 грамів;

Борошно пшеничне цільнозернове – 100 грамів;

Сода – 3 грами;

Сіль, перець – на смак.

Спосіб приготування

Одне яйце зваріть та натріть на тертці. З кефіром змішайте 2 яйця, посоліть та поперчіть. Додайте порізану зелену цибулю, терті сир і яйце, а останню чергу – борошно й соду. Все добре перемішайте. Смажте на розігрітій сковороді з двох сторін на середньому вогні, але без олії.

Смачного!

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