Многие верят в то, что для стройной талии достаточно только крутить обруч. Сколько этих агрегатов было приобретено с целью "буду крутить и точно похудею"? А теперь они собирают пыль на балконах и в кладовках.

Популярные мифы о чудодейственном обруче развенчивает Active 24 .

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Обруч поможет похудеть только в комплексе с правильным питанием / Фото vashsport.com

Обруч также называют хулахуп . Особую популярность этот гимнастический снаряд получил среди женщин в СССР.

Миф 1. Обруч прекрасно формирует талию

Талия дается людям от природы, поэтому ни один обруч не способен ее уменьшить.

Миф 2. Обруч разбивает жир на животе

Тоже неправда. Чтобы избавиться жира, нужно соблюдать специальное питание и регулярно тренироваться.

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Миф 3. "А другие худеют от обруча"

Возможно, это правда. Но кроме обруча, они, наверное, придерживаются здорового питания, выполняют другие упражнения и создают себе дефицит калорий .

Хотя в обруче есть одно замечательное преимущество: когда вы его крутите, вы не едите .



Современная модель обруча с массажёром / Фото Шпаковскаяцрб

Миф 4. Нужно набивать как можно больше синяков

Полный абсурд. Синяки – это гематомы, которые нарушают целостность кожи . Для тех, кто только начинает крутить обруч, синяки – это норма, ведь мышцы еще не умеют полноценно удерживать его.

Но для опытных пользователей синяки совсем не нужны , не усердствуйте, чтобы поставить их себе силой.

Правда

Нельзя крутить обруч беременным женщинам , а также в период после рождения ребенка. Людям, имеющим заболевания брюшной полости , тоже нужно от этого отказаться.

Женщинам с гинекологическими проблемами , а также тем, кто имеет сыпь на коже , крутить обруч категорически запрещено.



Кручение хулахупа является вариантом кардиотренировки / Фото legkonauchim

Если есть проблемы с позвоночником или какие-либо симптомы , которые делают кручение обруча некомфортным – воздержитесь от него.

Польза

Обруч помогает проработать мышцы живота . Кроме того, во время занятий вы сжигаете столько же калорий , как при занятиях аэробикой.