Чимало людей вірять у те, що для стрункої талії достатньо тільки крутити обруч. Скільки цих агрегатів було придбано з метою "буду крутити й точно схудну"? А тепер вони збирають пил на балконах і в коморах.

Популярні міфи про чудодійний обруч розвінчує Active 24.

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Обруч допоможе схуднути тільки в комплексі з правильним харчуванням / Фото vashsport.com

Обруч також називають гулагуп або хулахуп. Особливу популярність цей гімнастичний снаряд здобув серед жінок в СРСР.

Міф 1. Обруч чудово формує талію

Талія дається людям від природи, тому жоден обруч не здатен її зменшити.

Міф 2. Обруч розбиває жир на животі

Теж неправда. Щоб позбутися жиру, потрібно дотримуватися спеціального харчування і регулярно тренуватися.

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Міф 3. "А інші худнуть від обруча"

Можливо, це правда. Але окрім обруча, вони, напевно, дотримуються здорового харчування, виконують інші вправи та створюють собі дефіцит калорій.

Хоча в обручі є одна чудова перевага: коли ви його крутите, ви не їсте.



Сучасна модель обруча з масажером / Фото Шпаковскаяцрб

Міф 4. Потрібно поставити якомога більше синців

Повний абсурд. Синці – це гематоми, що порушують цілісність шкіри. Для тих, хто тільки починає крутити обруч, синці – це норма, адже м'язи ще не вміють повноцінно утримувати його.

Але для досвідчених користувачів синці зовсім не потрібні, не старайтеся їх поставити собі силою.

Правда

Не можна крутити обруч вагітним жінкам, а також в період після народження дитини. Людям, які мають захворювання черевної порожнини, теж потрібно від цього відмовитися.

Жінкам з гінекологічними проблемами, а також тим, хто має висипи на шкірі крутити обруч категорично заборонено.



Крутіння хулахупа є варіантом кардіотренування / Фото legkonauchim

Якщо маєте проблеми з хребтом або будь-які симптоми, що роблять крутіння обруча некомфортним – утримайтеся від нього.

Користь

Обруч допомагає пропрацювати м'язи живота. Окрім того, під час занять ви спалюєте стільки ж калорій, як при заняттях аеробікою.

Хулахуп розвиває координацію і покращує циркуляцію лімфи й крові. Вправи з обручем – це хороше кардіотренування в домашніх умовах.