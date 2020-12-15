Обертывания пленкой во время тренировки: особенности и нюансы
Все мы слышали, что обертывания пленкой помогают усилить эффект тренировки, поскольку во время физической нагрузки человек потеет.
Правда ли это, и какие есть плюсы и минусы обертывания пленкой во время тренировок, рассказала тренер с никнеймом fat killers в Instagram.
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Особенности обертывания пленкой
- Во время тренировки в пленке, организм обезвоживается. А во время занятий рекомендуется употреблять много воды, ведь она помогает насыщать клетки кислородом и выводить из них вредные вещества.
- Если вы используете пленку – обмен веществ замедляется, теряется меньше калорий. Кроме того, кожа не дышит и находится в своих же продуктах распада, которые вызывают раздражение и проблемы с кожей.
Она добавила, что это также может причинить вред здоровью.
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Во время упражнений человек потеет, то есть теряет жидкость. С пленкой это происходит еще активнее – жидкость теряется с удвоенной силой, и это может привести к обезвоживанию.
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Обезвоживание затрудняет работу сердца: объем перекачиваемой крови становится меньше, сердцебиение учащается, чтобы поставлять кислород в ткани.
Из-за этого нарушается и процесс выведения из клеток организма вредных веществ, ведь сердце хуже справляется с поставками клеток кислородом, – добавила тренер.
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Она пояснила, что пот на 99% состоит из воды и не имеет никакого отношения к жировым отложениям, от которых все пытаются избавиться.
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Чрезмерное потоотделение и осложнения работы организма могут также привести к повышению температуры и переутомлению.
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