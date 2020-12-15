Всі ми чули, що обгортання плівкою допомагають посилити ефект тренування, оскільки під час фізичного навантаження людина пітніє.

Чи правда це, та які є плюси і мінуси обгортання плівкою під час тренувань, розповіла тренерка з нікнеймом fat killers в Instagram.

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Особливості обгортання плівкою

Під час тренування у плівці, організм зневоднюється . А під час занять рекомендується вживати багато води, адже вона допомагає насичувати клітини киснем і виводити з них шкідливі речовини.

. А під час занять рекомендується вживати багато води, адже вона допомагає насичувати клітини киснем і Якщо ви використовуєте плівку – обмін речовин сповільнюється, втрачається менше калорій. Крім того, шкіра не дихає і перебуває в своїх же продуктах розпаду, які викликають подразнення і проблеми зі шкірою.

Стереотип про те, що ефект тренування можна посилити, якщо обернути проблемні зони харчовою плівкою або надіти спеціальний термопояс – застарів. Безсумнівно, в такому вигляді ви будете сильніше пітніти, але навряд станете худнути швидше або скинете замість кілограма – два, – пояснила тренерка.

Вона додала, що це також може заподіяти шкоду здоров'ю.

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Під час вправ людина пітніє, тобто втрачає рідину. З плівкою це відбувається ще активніше – рідина втрачається з подвоєною силою , і це може призвести до зневоднення.

, і це може призвести до зневоднення. Зневоднення ускладнює роботу серця: об’єм крові, що перекачується, стає менше, серцебиття частішає, щоб постачати кисень у тканини.

Через це порушується і процес виведення з клітин організму шкідливих речовин, адже серце гірше справляється з постачанням клітин киснем, – додала тренерка.

Вона пояснила, що піт на 99% складається з води і немає жодного стосунку до жирових відкладень, яких усі намагаються позбутися.

і немає жодного стосунку до жирових відкладень, яких усі намагаються позбутися. Надмірне потовиділення і ускладнення роботи організму можуть також призвести до підвищення температури та перевтоми.