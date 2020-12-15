Обгортання плівкою під час тренування: особливості та нюанси
Всі ми чули, що обгортання плівкою допомагають посилити ефект тренування, оскільки під час фізичного навантаження людина пітніє.
Чи правда це, та які є плюси і мінуси обгортання плівкою під час тренувань, розповіла тренерка з нікнеймом fat killers в Instagram.
Читайте Як накачати прес, не встаючи з дивана: спосіб для ледачих
Особливості обгортання плівкою
- Під час тренування у плівці, організм зневоднюється. А під час занять рекомендується вживати багато води, адже вона допомагає насичувати клітини киснем і виводити з них шкідливі речовини.
- Якщо ви використовуєте плівку – обмін речовин сповільнюється, втрачається менше калорій. Крім того, шкіра не дихає і перебуває в своїх же продуктах розпаду, які викликають подразнення і проблеми зі шкірою.
Стереотип про те, що ефект тренування можна посилити, якщо обернути проблемні зони харчовою плівкою або надіти спеціальний термопояс – застарів. Безсумнівно, в такому вигляді ви будете сильніше пітніти, але навряд станете худнути швидше або скинете замість кілограма – два, – пояснила тренерка.
Вона додала, що це також може заподіяти шкоду здоров'ю.
Цікаво Кращі вправи для сідниць з фітнес-гумкою: відео
- Під час вправ людина пітніє, тобто втрачає рідину. З плівкою це відбувається ще активніше – рідина втрачається з подвоєною силою, і це може призвести до зневоднення.
- Зневоднення ускладнює роботу серця: об’єм крові, що перекачується, стає менше, серцебиття частішає, щоб постачати кисень у тканини.
Через це порушується і процес виведення з клітин організму шкідливих речовин, адже серце гірше справляється з постачанням клітин киснем, – додала тренерка.
- Вона пояснила, що піт на 99% складається з води і немає жодного стосунку до жирових відкладень, яких усі намагаються позбутися.
- Надмірне потовиділення і ускладнення роботи організму можуть також призвести до підвищення температури та перевтоми.
Поділитися новиною