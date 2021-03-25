Неправильное положение спины является опасным состоянием для здоровья человека. Оно провоцирует различные боли и изменения в организме.

Чем чревато неправильное положение спины, рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Многие даже не догадываются, сколько проблем возникает из-за неправильного положения нашей спины,

– отметила Медушкина.

К чему приводит неправильное положение спины

1. Головные боли, головокружения, мигрени

Если у вас часто бывают перечисленные боли, это может быть связано с проблемами в шейном отделе позвоночника.

Смещенные позвонки, грыжи, искривления – в результате пережимаются кровеносные сосуды, которые должны снабжать кислородом и питательными веществами головной мозг,

– рассказала фитнес-эксперт.

2. Менструальные боли

Если со здоровьем все в порядке, но каждый месяц вам приходиться принимать обезболивающие, рекомендуется заняться йогой или стретчингом. Таким образом, нижний отдел позвоночника придет в норму и боли либо уйдут, либо станут меньше.

Йога или стретчинг помогут избавиться от менструальных болей / Фото Pixabay

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3. Чувство нехватки воздуха и боли в грудной клетке

Если вы сталкивались с подобными ощущениями, следует исключить грудной остеохондроз. Он может появляться из-за перегрузок грудного отдела, сидячего образа жизни и искривления осанки.

4. Боли или онемения в конечностях

Немотивированные боли или онемения в конечностях часто вызваны защемлением корешков спинного мозга. Нарушается передача нервного импульса от частей тела в мозг и обратно,

– пояснила фитнес-эксперт.

5. Болезни внутренних органов, в том числе сердца

Опущенные плечи и сутулая спина деформируют грудную клетку, возникает давление на диафрагму, нарушается кровоснабжение, внутренние органы смещаются.

Обратите внимание: правильный диагноз и его причины может установить только врач! Занимаясь здоровьем спины, вы окажете своему организму колоссальную поддержку,

– резюмировала Екатерина Медушкина.