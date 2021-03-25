Неправильне положення спини є небезпечним станом для здоров'я людини. Воно провокує різний біль і зміни в організмі.

Які ризики виникають через неправильне положення спини, розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Багато хто навіть не здогадується, скільки проблем виникає через неправильне положення нашої спини,

– зазначила Медушкіна.

До чого призводить неправильне положення спини

1. Головні болі, запаморочення, мігрені

Якщо у вас часто бувають перераховані болі, це може бути пов'язано з проблемами у шийному відділі хребта.

Зміщені хребці, грижі, викривлення – у результаті перетискаються кровоносні судини, які повинні забезпечувати киснем і живильними речовинами головний мозок,

– розповіла фітнес-експертка.

2. Менструальні болі

Якщо зі здоров'ям все гаразд, але кожен місяць вам доводиться приймати знеболюючі, рекомендується зайнятися йогою або стретчингом. Таким чином, нижній відділ хребта прийде в норму і болі або підуть, або стануть меншими.

Йога або стретчинг допоможуть позбутися від менструальних болів​ / Фото Pixabay

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3. Відчуття браку повітря і болі у грудній клітці

Якщо ви стикалися з подібними відчуттями, слід виключити грудний остеохондроз. Він може з'являтися через перевантаження грудного відділу, сидячого способу життя і викривлення постави.

4. Болі або оніміння в кінцівках

Невмотивовані болі або оніміння у кінцівках часто викликані защемленням корінців спинного мозку. Порушується передача нервового імпульсу від частин тіла у мозок і назад,

– пояснила фітнес-експертка.

5. Хвороби внутрішніх органів, у тому числі серця

Опущені плечі і згорблена спина деформують грудну клітку, виникає тиск на діафрагму, порушується кровопостачання, внутрішні органи зміщуються.

Зверніть увагу: правильний діагноз і його причини може встановити лише лікар! Займаючись здоров'ям спини, ви надасте своєму організму колосальну підтримку,

– резюмувала Катерина Медушкіна.