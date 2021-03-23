На что только не идут худеющее, чтобы увидеть на весах желаемую цифру. Диетолог Андрей Невский объяснил, почему большинство популярных способов похудения опасны для здоровья и чем они могут навредить организму.

Монодиета

Монодиета – это строгий рацион с 1 или 2 продуктов. Популярные: кефир, гречка, рыба, сыр, яблоки, яйца, овощи, рис. По словам диетолога, на этой диете вы обязательно потеряете каких-то макро- или микронутриентов, которые отвечают за определенный процесс в организме.

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Проблему лишнего веса монодиета не решит. Как только вы слезете с нее, вес вернется еще и с избытком. А вы точно слезете, потому что жить на одном продукте невозможно,

– говорит Андрей Невский.

Безуглеводная диета

Это сокращение до минимума углеводов в рационе. Они считаются самыми опасными для тех, кто худеет (хотя жиры калорийнее, и здесь нет совершенно никакой логики).

Опасность таких диет такая же, что и в монодиете: исключение макро- или микронутриентов нарушает работу определенной системы,

– говорит специалист.



Выбор диеты и рациона лучше доверить специалистам / Фото pixabay

Детокс

Это очищение от шлаков и токсинов. Ее последователи строят систему на смузи, травяных смесях и других натурально-зеленых составляющих. Наш организм – доменная печь, чтобы накапливать шлаки и токсины. Все лишнее он сам прекрасно выводит. Фрукты, овощи и зелень – это отлично. Но у них недостаточно белков и жиров. Отсутствие того или иного питательного элемента приводит к нарушению работы всего организма.

Разгрузочные дни

Это 1 – 2 дня в неделю, когда вы сокращаете калорийность рациона до минимума, выбирая исключительно легкую пищу.

Если ваша цель – похудеть, то стресс от голодания потребует больше калорий в другие дни. Если ваша цель – дать желудочно-кишечному тракту (ЖКТ) отдохнуть, то успокою: ему не нужен отдых. Если вы сбалансировано и осознанно едите каждый день, ЖКТ не будет напрягаться,

– уверяет диетолог.

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Голодание

Это как разгрузочные дни, только постоянно. По словам Невского, это вредная диета, которая не принесет ничего, кроме страданий: сначала от голода, потом от веса, который вернулся, а потом от поломок в организме.