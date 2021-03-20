Эти сезонные овощи улучшат работу организма: особенности весеннего рациона
С появлением первых весенних лучей солнца и с приходом тепла всем нам уже интуитивно хочется сезонных овощей и фруктов. Диетолог Ольга Безуглая рассказала, на какие продукты сейчас стоит обратить внимание, чтобы перестроить свой рацион на здоровый лад.
Источник:инстаграм Ольги Безугловой
Как говорит диетолог, весной основу рациона должны составлять продукты, которые помогают восстановить дефицит нутриентов и улучшить работу организма. Одними из важнейших являются овощи. Поэтому она и рассказала об особенностях весенних корнеплодов и зелени.
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Здесь главный принцип – разнообразие и сезонность. И принцип "разноцветной тарелки" сейчас очень актуален: чем больше красок на вашей тарелке, тем больше полезных нутриентов вы сможете получить,
– отмечает Ольга Безуглая.
Чем больше разных овощей у вас в тарелке, тем лучше / Фото pixabay
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