С появлением первых весенних лучей солнца и с приходом тепла всем нам уже интуитивно хочется сезонных овощей и фруктов. Диетолог Ольга Безуглая рассказала, на какие продукты сейчас стоит обратить внимание, чтобы перестроить свой рацион на здоровый лад.

Как говорит диетолог, весной основу рациона должны составлять продукты, которые помогают восстановить дефицит нутриентов и улучшить работу организма. Одними из важнейших являются овощи. Поэтому она и рассказала об особенностях весенних корнеплодов и зелени.

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Здесь главный принцип – разнообразие и сезонность. И принцип "разноцветной тарелки" сейчас очень актуален: чем больше красок на вашей тарелке, тем больше полезных нутриентов вы сможете получить,

– отмечает Ольга Безуглая.



Чем больше разных овощей у вас в тарелке, тем лучше / Фото pixabay