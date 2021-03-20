Ці сезонні овочі покращать роботу організму: особливості весняного раціону
З появою перших весняних променів сонця і з приходом тепла усім нам уже інтуїтивно хочеться сезонних овочів та фруктів. Дієтологиня Ольга Безугла розповіла, на які продукти зараз варто звернути увагу, щоб перебудувати свій раціон на здоровіший лад.
Джерело:інстаграм Ольги Безуглої
Як говорить дієтологиня, навесні основу раціону повинні складати продукти, які допомагають відновити дефіцит нутрієнтів і поліпшити роботу організму. Одними з найважливіших є овочі. Тому вона й розповіла про особливості весняних коренеплодів та зелені.
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Тут головний принцип – різноманітність і сезонність. І принцип "різнобарвної тарілки" зараз дуже актуальний: чим більше фарб на вашій тарілці, тим більше корисних нутрієнтів ви зможете отримати,
– зазначає Ольга Безугла.
Чим більше різних овочів у вас в тарілці, тим краще / Фото pixabay
Крім цього, як каже фахівець, дуже важливо постаратися з приходом весни навести порядок у своєму графіку харчування, сформувати чіткі паузи між їжею і звернути увагу на розмір порції, адже весняний раціон передбачає зменшення обсягу порцій, кількості прийомів їжі або калорійності. Позаяк з потеплінням нашому організму потрібно на обігрів все менше енергії, а відповідно – менше калорій.
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І наостанок дієтологиня радить мінімізувати термічну обробку. Ті продукти, які можна вживати в сирому вигляді – краще їсти сирими. Так ви збережете максимум вітамінів, що дуже важливо з точки зору доставки корисних мікронутрієнтів тільки з їжі!
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