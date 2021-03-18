Весной женщины часто ищут способ, как сбросить лишние килограммы к пляжному сезону. В ход идут различные диеты и упражнения. Диетолог Ева Шишова поделилась секретами, как ускорить и сделать эффективным процесс похудения.

Рассчитывайте правильно время

За неделю человек может потерять около 1 килограмма, то есть за месяц реально сбросить 4 – 5 килограммов (может и больше, все зависит от исходных данных), но не надейтесь на мифические -10 килограммов за месяц. То есть, чтобы похудеть к лету, начинать надо уже сейчас.

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Пересмотрите рацион и питайтесь регулярно

Ограничьте употребление майонеза, полуфабрикатов, жареного, жирного, мучного, сладкого, алкоголя, газировки и фастфуда. Ешьте больше овощей и фруктов. Питайтесь регулярно, включая основные приемы пищи и около 2 перекусов.

Правильно завтракайте

Для того чтобы правильно запустить улучшенный метаболизм, завтракать нужно в течение 1 – 1,5 часа после пробуждения. Классические варианты завтрака – каша, омлет, запеканка, яичница.

Обедайте с умом

Очень важно учитывать количество жиров в своем рационе. Обращайте внимание не на объем пищи, а на ее калорийность и состав. Одно дело съесть салат с маслом, другое – салат с жирным соусом. Кусок мяса и пережаренная котлета – тоже разные вещи.



Как ускорить процесс похудения / Фото pixabay

Ужинайте вовремя

Лучше всего принимать пищу за 2 – 3 часа до сна. Полноценный вариант: мясо / птица, рыба / морепродукты, сыр, яйца, как гарнир – овощи.

Пейте воду

Обязательно пейте воду. Она имеет очень важную роль на этапе расщепления жира. Необходимый объем воды 1,5 – 2 литра. Сюда входит только вода без газа.

Заменяйте вредные сладости на разрешенные

Можно горький шоколад, протеиновые батончики, сухофрукты, фрукты, пастилу, зефир (компоненты должны быть натуральными).

Высыпайтесь

Человек лучше худеет, когда высыпается, именно во сне вырабатываются гормоны, влияющие на аппетит и метаболизм.

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Будьте физически активными

Много ходите, занимайтесь спортом. Тренируйтесь по возможности 3 – 4 раза в неделю. Кроме этого, очень эффективна спортивная ходьба. Домашний уход в виде скрабов, массажей и обёртываний подтянет вашу кожу и сделает ее более эластичной.