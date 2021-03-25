Привычный ритм жизни изменился, стал более медленным, и, конечно же, это чревато может сказаться на состоянии тела и кожи. Как не допустить увеличения веса и как оптимизировать питания под условия карантина, рассказала нутрициолог Елена Поддубная.

Соблюдайте режим безоговорочно

Было до этого 4 приема пищи? Тогда и оставляйте эту же схему с полным игнором соблазнов перекусить еще. Даже фруктом.

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Уберите из дома все, на что можно легко сорвался

У меня это баночки карамели, веганский конфеты, плитки шоколада, мороженое в морозилке,

– признается Поддубная.

Не держите все это впрок. Во время карантина легко "поймать" скуку / тревогу / страх, а все эти эмоции так и хочется заесть чем-нибудь вкусненьким.

Готовьте

Выбирайте простые, но вкусные рецепты! От однообразия быстро возникнет желание заказать доставку роллов, пиццы, пасты. Установите себе правило – минимум доставки. Пусть это будет как праздник 1 – 2 раза в неделю. Но не больше.

Возьмите за правило не брать добавку

Если планируете после обеда или ужина еще полакомиться фиником / шоколадом / конфетами на десерт – уберите углеводы из основного приема пищи.

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Ешьте медленно

Во время еды отложите все гаджеты – без телефона или ноута перед глазами. Включите лучше приятную медленную музыку. Так и с предыдущим пунктом проблем не будет.