Як не набрати вагу під час карантину: 5 дієвих правил
Звичний ритм життя змінився, став повільнішим, і, звичайно ж, це загрожує позначитися на стані тіла і шкіри. Як не допустити збільшення ваги та як оптимізувати харчування під умови карантину, розповіла нутриціологиня Олена Піддубна.
Джерело:інстаграм Олени Піддубної
Дотримуйтеся режиму беззастережно
Було до цього 4 прийоми їжі? Тоді й залишайте цю ж схему з повним ігнором спокус перекусити ще. Навіть фруктом.
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Приберіть з дому все, на що можете легко зірвався
У мене це баночки карамелі, веганські цукерки, плитки шоколаду, морозиво в морозилці,
– зізнається Піддубна.
Не тримайте все це про запас. Під час карантину легко "зловити" нудьгу / тривогу / страх, а всі ці емоції так і хочеться заїсти чимось смачненьким.
Готуйте
Обирайте прості, але смачні рецепти! Від одноманітності швидко виникне бажання замовити доставку ролів, піци, пасти. Встановіть собі правило – мінімум доставки. Нехай це буде як свято 1 – 2 рази в тиждень. Але не більше.
Візьміть за правило не брати добавку
Якщо плануєте після обіду чи вечері ще поласувати фініком / шоколадом / цукерками на десерт – приберіть вуглеводи з основного прийому їжі.
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Їжте повільно
Під час їжі відкладіть усі гаджети – без телефону або ноута перед очима. Увімкніть краще приємну повільну музику. Так й з попереднім пунктом проблем не буде.
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