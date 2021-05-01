Диетолог Андрей Невский напомнил пользователям, как придерживаться здоровой пищевого поведения во время семейных застолий. И не забывайте: выходных много, а еда – не самое главное в них!

И еще Как есть шашлыки без вреда для фигуры: эти советы позволят пикникам не сказаться на талии

Как не набрать вес за праздники: 8 советов

За полчаса до еды выпейте стакан воды, чая или кофе (без сахара). Калорий ноль, а в мозг пойдет сигнал насыщения и не даст наброситься на еду. Начинайте любую трапезу с овощей. Так тоже скорее почувствуете насыщение. Меняйте майонез на сметану (10%) или греческий йогурт без сахара. На вкус та же сметана. В качестве основного блюда выбирайте рыбу и курицу, которые лучше запекать в фольге, а не жарить на масле. Обычную колу меняйте на колу без сахара, пейте травяные чаи без сахара. Из алкоголя выбирайте сухие вина, шампанское брют. На десерт лучше съесть нежирные сладости: зефир, пастилу, мармелад. И строго после основного приема пищи! Делайте частные перерыва, если ваше застолье проходит на природе. Зачем сидеть и жевать от скуки, танцуйте, гуляйте, изучайте все вокруг!

Читайте также Провоцируют набор веса: названы 6 ошибок худеющих