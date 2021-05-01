Диетолог Андрей Невский напомнил пользователям, как придерживаться здоровой пищевого поведения во время семейных застолий. И не забывайте: выходных много, а еда – не самое главное в них!
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- За полчаса до еды выпейте стакан воды, чая или кофе (без сахара). Калорий ноль, а в мозг пойдет сигнал насыщения и не даст наброситься на еду.
- Начинайте любую трапезу с овощей. Так тоже скорее почувствуете насыщение.
- Меняйте майонез на сметану (10%) или греческий йогурт без сахара. На вкус та же сметана.
- В качестве основного блюда выбирайте рыбу и курицу, которые лучше запекать в фольге, а не жарить на масле.
- Обычную колу меняйте на колу без сахара, пейте травяные чаи без сахара.
- Из алкоголя выбирайте сухие вина, шампанское брют.
- На десерт лучше съесть нежирные сладости: зефир, пастилу, мармелад. И строго после основного приема пищи!
- Делайте частные перерыва, если ваше застолье проходит на природе. Зачем сидеть и жевать от скуки, танцуйте, гуляйте, изучайте все вокруг!
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