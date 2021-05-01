Диетолог Андрей Невский напомнил пользователям, как придерживаться здоровой пищевого поведения во время семейных застолий. И не забывайте: выходных много, а еда – не самое главное в них!

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Как не набрать вес за праздники: 8 советов

  1. За полчаса до еды выпейте стакан воды, чая или кофе (без сахара). Калорий ноль, а в мозг пойдет сигнал насыщения и не даст наброситься на еду.
  2. Начинайте любую трапезу с овощей. Так тоже скорее почувствуете насыщение.
  3. Меняйте майонез на сметану (10%) или греческий йогурт без сахара. На вкус та же сметана.
  4. В качестве основного блюда выбирайте рыбу и курицу, которые лучше запекать в фольге, а не жарить на масле.
  5. Обычную колу меняйте на колу без сахара, пейте травяные чаи без сахара.
  6. Из алкоголя выбирайте сухие вина, шампанское брют.
  7. На десерт лучше съесть нежирные сладости: зефир, пастилу, мармелад. И строго после основного приема пищи!
  8. Делайте частные перерыва, если ваше застолье проходит на природе. Зачем сидеть и жевать от скуки, танцуйте, гуляйте, изучайте все вокруг!

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