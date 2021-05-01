Дієтолог Андрій Невський нагадав користувачам, як дотримуватися здорової харчової поведінки під час родинних застіль. І не забувайте: вихідних багато, а їжа – не найголовніше в них!

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За пів години до їжі випийте склянку води, чаю або кави (без цукру). Калорій нуль, а в мозок піде сигнал насичення і не дасть накинутися на їжу. Починайте будь-яку трапезу з овочів. Так теж швидше відчуєте насичення. Міняйте майонез на сметану (10%) або грецький йогурт без цукру. На смак та ж сметана. Як основну страву вибирайте рибу і курку, які краще запікати у фользі, а не смажити на олії. Звичайну колу міняйте на колу без цукру, пийте трав'яні чаї без цукру. З алкоголю вибирайте сухі вина, шампанське брют. На десерт краще з'їсти нежирні солодощі: зефір, пастилу, мармелад. І строго після основного прийому їжі! Робіть приватні перерви, якщо ваше застілля проходить на природі. Навіщо сидіти і жувати від нудьги, танцюйте, гуляйте, вивчайте все навколо!

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