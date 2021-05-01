Дієтолог Андрій Невський нагадав користувачам, як дотримуватися здорової харчової поведінки під час родинних застіль. І не забувайте: вихідних багато, а їжа – не найголовніше в них!
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Як не набрати вагу за свята: 8 порад
- За пів години до їжі випийте склянку води, чаю або кави (без цукру). Калорій нуль, а в мозок піде сигнал насичення і не дасть накинутися на їжу.
- Починайте будь-яку трапезу з овочів. Так теж швидше відчуєте насичення.
- Міняйте майонез на сметану (10%) або грецький йогурт без цукру. На смак та ж сметана.
- Як основну страву вибирайте рибу і курку, які краще запікати у фользі, а не смажити на олії.
- Звичайну колу міняйте на колу без цукру, пийте трав'яні чаї без цукру.
- З алкоголю вибирайте сухі вина, шампанське брют.
- На десерт краще з'їсти нежирні солодощі: зефір, пастилу, мармелад. І строго після основного прийому їжі!
- Робіть приватні перерви, якщо ваше застілля проходить на природі. Навіщо сидіти і жувати від нудьги, танцюйте, гуляйте, вивчайте все навколо!
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