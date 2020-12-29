Мечтая быстро избавиться от лишнего веса, многие допускают грубейшую ошибку – теряют мышечную массу.

Почему так происходит, и что делать, чтобы избежать потери мышечной массы, рассказала специалист по питанию Ольга Юсюз в своем Instagram.

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Все слышат, что потерять мышечную массу при похудении нельзя, но не понимают даже значения понятия мышечная масса. Одни думают, что это – у качков накачанные бицепсы, другие думают, что это – накачка тела в тренажерном зале, – отметила Юсюз.

Как не терять мышечную массу при похудении

Создайте дефицит калорий. Он должен составлять 10-20% от суточной потребности организма (важно: у каждого он свой). Если дефицит более 20% – начинается потеря мышечной массы, то есть сжигаются ваши мышечные органы. В такие моменты вы будете видеть потерю килограммов и на весах, и перед зеркалом, но спустя некоторое время все вернется обратно.

Но это не вес возвращается, а ваша мышечная масса, и прибавка жира видна уже везде, не только в области живота, а уже и на попе, и других частях тела, – пояснила Юсюз.

Помните, что результат зависит и от питания, и от тренировок / Фото fitcurves

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