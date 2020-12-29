Мріючи швидко позбавитися від зайвої ваги, багато хто допускає грубу помилку – втрачає м'язову масу.

Чому так відбувається, і що робити, щоб уникнути втрати м'язової маси, розповіла фахівчиня з харчування Ольга Юсюз у своєму Instagram.

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Всі чують, що втратити м'язову масу при схудненні не можна, але не розуміють навіть значення поняття м'язова маса. Одні думають, що це – у качків накачані біцепси, інші думають, що це – накачування тіла у тренажерному залі, – зазначила Юсюз.

Як не втрачати м'язову масу при схудненні

Створіть дефіцит калорій. Він повинен складати 10-20% від добової потреби організму (важливо: у кожного він свій). Якщо дефіцит більше 20% – починається втрата м'язової маси, тобто спалюються ваші м'язові органи. У такі моменти ви будете бачити втрату кілограмів і на вагах, і перед дзеркалом, але через деякий час все повернеться назад.

Але це не вага повертається, а ваша м'язова маса, і надбавку жиру видно вже скрізь, не тільки в області живота, а вже й на попі, і інших частинах тіла, – пояснила Юсюз.

Пам'ятайте, що результат залежить і від харчування, і від тренувань / Фото fitcurves

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