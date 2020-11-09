Для того чтобы организму хватало необходимых витаминов и микроэлементов, необходимо правильно подобрать рацион.

Какие продукты питания полезны для организма и укрепят иммунитет при похудении, рассказала нутрициолог Валерия Клебан в своем Instagram.

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1. Орехи

Полезный продукт, который является источником растительного белка, полезных жиров, множества витаминов и микроэлементов.

При регулярном употреблении орехов резко снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуется работа щитовидной железы, стимулируется мозговая активность, – отметила Клебан.

2. Рыба

Содержит белки, которые легко усваиваются организмом. Особенно полезна морская рыба. В ней есть жирные кислоты Омега-3, Омега-6 и железо. Все они отвечают за жизненно важные функции организма.

Рыба богата жирными кислотами / Фото vtorueblyda

3. Яблоки

Содержат витамины B1, B2, C, P и E. Каждый день необходимо съедать по 1 яблоку, это снизит риск появления болезни Альцгеймера, а также онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Яблоки – один из самых полезных продуктов / Фото delo

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4. Злаки

Продукт для тех, кто следит за своим здоровьем. Обратите внимание на геркулес, коричневый рис, цельнозерновой хлеб и др. По словам Клебан, они очищают кишечник, благодаря чему нормализуется работа пищеварительной системы.

5. Куриные яйца

В них содержится кальций и лецитин, которые предотвращают старение кожи, а также белок. Нутрициолог подчеркнула, что все полезные вещества, которые есть в яйцах, не сравнятся с вредом, которые они, возможно, могут нанести сосудам человека.

Но, помним, продукт хорош и богат по-своему, а для организма важно разнообразное питание. Нельзя, например, питаться только яблоками, хотя они супер продукт. Рацион должен включать все пищевые группы и быть разнообразным внутри каждой этой группы, – резюмировала Клебан.