Назван ТОП-5 полезных продуктов для похудения
Для того чтобы организму хватало необходимых витаминов и микроэлементов, необходимо правильно подобрать рацион.
Какие продукты питания полезны для организма и укрепят иммунитет при похудении, рассказала нутрициолог Валерия Клебан в своем Instagram.
Читайте Скрытые калории, которые мешают похудеть: в каких продуктах они содержатся
1. Орехи
Полезный продукт, который является источником растительного белка, полезных жиров, множества витаминов и микроэлементов.
При регулярном употреблении орехов резко снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуется работа щитовидной железы, стимулируется мозговая активность, – отметила Клебан.
2. Рыба
Содержит белки, которые легко усваиваются организмом. Особенно полезна морская рыба. В ней есть жирные кислоты Омега-3, Омега-6 и железо. Все они отвечают за жизненно важные функции организма.
Рыба богата жирными кислотами / Фото vtorueblyda
3. Яблоки
Содержат витамины B1, B2, C, P и E. Каждый день необходимо съедать по 1 яблоку, это снизит риск появления болезни Альцгеймера, а также онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Яблоки – один из самых полезных продуктов / Фото delo
Также важно Можно ли есть макароны при похудении: появилось интересное пояснение
4. Злаки
Продукт для тех, кто следит за своим здоровьем. Обратите внимание на геркулес, коричневый рис, цельнозерновой хлеб и др. По словам Клебан, они очищают кишечник, благодаря чему нормализуется работа пищеварительной системы.
5. Куриные яйца
В них содержится кальций и лецитин, которые предотвращают старение кожи, а также белок. Нутрициолог подчеркнула, что все полезные вещества, которые есть в яйцах, не сравнятся с вредом, которые они, возможно, могут нанести сосудам человека.
Но, помним, продукт хорош и богат по-своему, а для организма важно разнообразное питание. Нельзя, например, питаться только яблоками, хотя они супер продукт. Рацион должен включать все пищевые группы и быть разнообразным внутри каждой этой группы, – резюмировала Клебан.
Поделиться новостью