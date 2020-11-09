Для того щоб організму вистачало необхідних вітамінів і мікроелементів, необхідно правильно підібрати раціон.

Які продукти харчування корисні для організму і зміцнять імунітет при схудненні, розповіла нутриціолог Валерія Клебан в своєму Instagram.

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1. Горіхи

Корисний продукт, який є джерелом рослинного білка, корисних жирів, безлічі вітамінів і мікроелементів.

При регулярному вживанні горіхів різко знижується ризик виникнення серцево-судинних захворювань, нормалізується робота щитовидної залози, стимулюється мозкова активність, – зазначила Клебан.

2. Риба

Містить білки, які легко засвоюються організмом. Особливо корисна морська риба. У ній є жирні кислоти Омега-3, Омега-6 і залізо. Всі вони відповідають за життєво важливі функції організму.

Риба багата жирними кислотами / Фото vtorueblyda

3. Яблука

Містять вітаміни B1, B2, C, P і E. Кожен день необхідно з'їдати по 1 яблуку, це знизить ризик появи хвороби Альцгеймера, а також онкологічних і серцево-судинних захворювань.

Яблука – один з найкорисніших продуктів / Фото delo

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4. Злаки

Продукт для тих, хто стежить за своїм здоров'ям. Зверніть увагу на геркулес, коричневий рис, цільнозерновий хліб та ін. За словами Клебан, вони очищають кишечник, завдяки чому нормалізується робота травної системи.

5. Курині яйця

У них міститься кальцій і лецитін, які запобігають старінню шкіри, а також білок. Нутриціолог підкреслила, що всі корисні речовини, які є в яйцях, не зрівняються зі шкодою, які вони, можливо, можуть завдати судинам людини.

Але, пам'ятаємо, продукт хороший і багатий по-своєму, а для організму важливо різноманітне харчування. Не можна, наприклад, харчуватися лише яблуками, хоча вони супер продукт. Раціон повинен включати усі харчові групи і бути різноманітним всередині кожної цієї групи, – резюмувала Клебан.