Все, кто занимается спортом в тренажерном зале или в домашних условиях, хотят научиться подтягиваться.

Как это сделать быстро и правильно, показала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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Подтягивания на турнике развивают мышцы верхней части тела и формируют красивый рельеф мышц рук, плеч, груди и спины. А мы же, девочки, помним, что чем шире у нас спина – тем визуально уже талия, – рассказала Самойлова.

Какие упражнения подводят к подтягиваниям на турнике

Австралийские подтягивания . Для выполнения упражнения нужна низко расположенная перекладина, гриф штанги или же швабра на двух высоких стульях. Перекладина должна быть на такой высоте, чтобы можно было полностью выпрямить руки в висе. Чем выше перекладина/гриф – тем легче выполнять упражнение.

. Для выполнения упражнения нужна низко расположенная перекладина, гриф штанги или же швабра на двух высоких стульях. Перекладина должна быть на такой высоте, чтобы можно было полностью выпрямить руки в висе. Чем выше перекладина/гриф – тем легче выполнять упражнение. Подтягивания в гравитроне. Противовес облегчает подтягивания, однако это упражнение выполняется только в тренажерном зале.

Противовес облегчает подтягивания, однако это упражнение выполняется только в тренажерном зале. Подтягивания в прыжке. Необходимо подпрыгнуть максимально вверх к турнику и удерживать себя в течение нескольких секунд. После этого медленно спуститься вниз.

Необходимо подпрыгнуть максимально вверх к турнику и удерживать себя в течение нескольких секунд. После этого медленно спуститься вниз. Подтягивания с эспандером – он снимет часть нагрузки.

– он снимет часть нагрузки. Подтягиваться обратным хватом. Это упражнение выполнять проще, чем обычные подтягивания, поэтому рекомендуется начинать именно с него. Каждое занятие старайтесь сделать на раз больше. Помните: на вдохе – опускайтесь вниз, а на выдохе — подтягивайтесь вверх.

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Виды подтягиваний в зависимости от хвата рук:

Прямой хват. В этом упражнении ладони смотрят в противоположную от вас сторону. Основная нагрузка придется на широкие мышцы спины и плечи. Обратный хват – ладони и запястья смотрят на вас. Большую часть нагрузки берут на себя бицепсы, поэтому это упражнение не очень сложное. Смешанный хват – одна рука держит за турник прямым хватом, а другая обратным хватом. Помните, что в этом упражнении необходимо менять руки. Нейтральный хват – ладони рук смотрят друг на друга. Нагрузка приходится на нижнюю область широчайших мышц.

Чем легче человек – тем легче подтягиваться, поэтому как только вы сбросите несколько килограмм, обнаружите, что вам стало гораздо проще.