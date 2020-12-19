Всі, хто займається спортом у тренажерному залі або в домашніх умовах, хочуть навчитися підтягуватися.

Як це зробити швидко і правильно, показала віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова у своєму Instagram.

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Підтягування на турніку розвивають м'язи верхньої частини тіла і формують гарний рельєф м'язів рук, плечей, грудей і спини. А ми ж, дівчатка, пам'ятаємо, що чим ширша у нас спина – тим візуально вужча талія, – розповіла Самойлова.

Які вправи підводять до підтягування на турніку

Австралійські підтягування. Для виконання вправи потрібна низько розташована перекладина, гриф штанги або ж швабра на двох високих стільцях. Перекладина повинна бути на такій висоті, щоб можна було повністю випрямити руки у висі. Чим вища перекладина / гриф – тим легше виконувати вправу.

Для виконання вправи потрібна низько розташована перекладина, гриф штанги або ж швабра на двох високих стільцях. Перекладина повинна бути на такій висоті, щоб можна було повністю випрямити руки у висі. Чим вища перекладина / гриф – тим легше виконувати вправу. Підтягування у гравытрон . Противага полегшує підтягування, проте ця вправа виконується тільки у тренажерному залі.

. Противага полегшує підтягування, проте ця вправа виконується тільки у тренажерному залі. Підтягування у стрибку . Необхідно підстрибнути максимально вгору до турніка і утримувати себе протягом кількох секунд. Після цього повільно спуститися вниз.

. Необхідно підстрибнути максимально вгору до турніка і утримувати себе протягом кількох секунд. Після цього повільно спуститися вниз. Підтягування з еспандером – він зніме частину навантаження.

– він зніме частину навантаження. Підтягуватися зворотним хватом. Цю вправа виконувати простіше, ніж звичайні підтягування, тому рекомендується починати саме з неї. Кожне заняття намагайтеся зробити на раз більше. Пам'ятайте: на вдиху – опускаєтеся вниз, а на видиху – підтягуєтеся вгору.

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Види підтягувань в залежності від хвата рук:

Прямий хват. У цій вправі долоні дивляться у протилежну від вас сторону. Основне навантаження припаде на широкі м'язи спини і плечі. Зворотний хват – долоні і зап'ястя дивляться на вас. Більшу частину навантаження беруть на себе біцепси, тому ця вправа не дуже складна. Змішаний хват – одна рука тримає за турнік прямим хватом, а інша зворотним хватом. Пам'ятайте, що в цій вправі необхідно змінювати руки. Нейтральний хват – долоні рук дивляться одна на одну. Навантаження припадає на нижню область найширших м'язів.

Чим легша людина – тим легше підтягуватися, тому як тільки ви скинете кілька кілограмів, виявите, що вам стало значно простіше.