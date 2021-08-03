Отжимания – это базовое упражнение с собственным весом, которое помогает отлично проработать грудные мышцы, мышцы рук, плечевой пояс и мышцы спины. Однако найти хороший гайд в сети трудно, а обратиться за советом к тренеру не у всех есть возможность.
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Тренер Екатерина Кононова рассказала, как правильно отжиматься и подготовила подробные инструкции по технике выполнения упражнения.
Как научиться отжиматься и с чего начать
- Отжимания от стены;
- Отжимания от разной опоры (возвышенности);
- Упор лежа (полностью ложитесь и поднимайтесь с опорой на колени);
- Отжимания с колен;
- Классический вариант отжиманий;
- Отжимания с ногами на возвышенности (усложненный вариант).
Важные моменты в технике исполнения
- Дышите грудным отделом;
- Приводится в тонус нижняя часть живота;
- Угол между плечом и корпусом должен быть 45 – 75 градусов;
- Ладонь ставьте чуть ниже плечевого пояса;
- Локти направляйте назад, а не в стороны;
- В верхней точке спину не округляйте (лопатки должны быть сведены и опушенные);
- Не поднимайте голову – шея продолжение позвоночника, поэтому нужно смотреть в пол;
- На вдохе сгибайте локти и опускайте корпус, на выдохе – разгибайте локти и поднимайте тело.
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