Отжимания – это базовое упражнение с собственным весом, которое помогает отлично проработать грудные мышцы, мышцы рук, плечевой пояс и мышцы спины. Однако найти хороший гайд в сети трудно, а обратиться за советом к тренеру не у всех есть возможность.

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Тренер Екатерина Кононова рассказала, как правильно отжиматься и подготовила подробные инструкции по технике выполнения упражнения.

Как научиться отжиматься и с чего начать

Отжимания от стены;

Отжимания от разной опоры (возвышенности);

Упор лежа (полностью ложитесь и поднимайтесь с опорой на колени);

Отжимания с колен;

Классический вариант отжиманий;

Отжимания с ногами на возвышенности (усложненный вариант).

Важные моменты в технике исполнения

Дышите грудным отделом;

Приводится в тонус нижняя часть живота;

Угол между плечом и корпусом должен быть 45 – 75 градусов;

Ладонь ставьте чуть ниже плечевого пояса;

Локти направляйте назад, а не в стороны;

В верхней точке спину не округляйте (лопатки должны быть сведены и опушенные);

Не поднимайте голову – шея продолжение позвоночника, поэтому нужно смотреть в пол;

На вдохе сгибайте локти и опускайте корпус, на выдохе – разгибайте локти и поднимайте тело.