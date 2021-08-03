Віджимання – це базова вправа з власною вагою, яка допомагає відмінно пропрацювати грудні м'язи, м'язи рук, плечовий пояс і м'язи спини. Однак знайти хороший гайд у мережі важко, а звернутися за порадою до тренера не у всіх є можливість.

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Тренерка Катерина Кононова розповіла, як правильно віджиматися та підготувала детальні інструкції з техніки виконання вправи.

Як навчитися віджиматися і з чого почати

  • Віджимання від стіни;
  • Віджимання від будь-якої опори (височини);
  • Упор лежачи (повністю лягайте і підіймайтеся вгору з опорою на коліна);
  • Віджимання з колін;
  • Класичний варіант віджимань;
  • Віджимання з ногами на височині (ускладнений варіант).

Важливі моменти в техніці виконання

  • Дихайте грудним відділом;
  • Приводиться у тонус нижня частина живота;
  • Кут між плечем і корпусом має бути 45 – 75 градусів;
  • Долоню ставте трохи нижче за плечовий пояс;
  • Лікті спрямовуйте назад, а не в сторони;
  • У верхній точці спину не округляйте (лопатки мають бути зведені і опушені);
  • Не підіймайте голову – шия продовження хребта, тому потрібно дивитися у підлогу;
  • На вдиху згинайте лікті і опускайте корпус, на видиху – розгинайте лікті і підіймайте тіло.

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