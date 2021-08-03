Віджимання – це базова вправа з власною вагою, яка допомагає відмінно пропрацювати грудні м'язи, м'язи рук, плечовий пояс і м'язи спини. Однак знайти хороший гайд у мережі важко, а звернутися за порадою до тренера не у всіх є можливість.
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Тренерка Катерина Кононова розповіла, як правильно віджиматися та підготувала детальні інструкції з техніки виконання вправи.
Як навчитися віджиматися і з чого почати
- Віджимання від стіни;
- Віджимання від будь-якої опори (височини);
- Упор лежачи (повністю лягайте і підіймайтеся вгору з опорою на коліна);
- Віджимання з колін;
- Класичний варіант віджимань;
- Віджимання з ногами на височині (ускладнений варіант).
Важливі моменти в техніці виконання
- Дихайте грудним відділом;
- Приводиться у тонус нижня частина живота;
- Кут між плечем і корпусом має бути 45 – 75 градусів;
- Долоню ставте трохи нижче за плечовий пояс;
- Лікті спрямовуйте назад, а не в сторони;
- У верхній точці спину не округляйте (лопатки мають бути зведені і опушені);
- Не підіймайте голову – шия продовження хребта, тому потрібно дивитися у підлогу;
- На вдиху згинайте лікті і опускайте корпус, на видиху – розгинайте лікті і підіймайте тіло.
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