Віджимання – це базова вправа з власною вагою, яка допомагає відмінно пропрацювати грудні м'язи, м'язи рук, плечовий пояс і м'язи спини. Однак знайти хороший гайд у мережі важко, а звернутися за порадою до тренера не у всіх є можливість.

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Тренерка Катерина Кононова розповіла, як правильно віджиматися та підготувала детальні інструкції з техніки виконання вправи.

Як навчитися віджиматися і з чого почати

Віджимання від стіни;

Віджимання від будь-якої опори (височини);

Упор лежачи (повністю лягайте і підіймайтеся вгору з опорою на коліна);

Віджимання з колін;

Класичний варіант віджимань;

Віджимання з ногами на височині (ускладнений варіант).

Важливі моменти в техніці виконання

Дихайте грудним відділом;

Приводиться у тонус нижня частина живота;

Кут між плечем і корпусом має бути 45 – 75 градусів;

Долоню ставте трохи нижче за плечовий пояс;

Лікті спрямовуйте назад, а не в сторони;

У верхній точці спину не округляйте (лопатки мають бути зведені і опушені);

Не підіймайте голову – шия продовження хребта, тому потрібно дивитися у підлогу;

На вдиху згинайте лікті і опускайте корпус, на видиху – розгинайте лікті і підіймайте тіло.

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