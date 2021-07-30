Б'ємось об заклад, що ви, як і багато хто з нас, щороку обіцяєте собі спочатку схуднути до літа, щоб виглядати ефектно на пляжі, а потім починаєте квест по схудненню до Нового року. Якщо ви досі не накачали омріяні кубики, то пора починати, адже прибрати живіт насправді не так вже й складно.
І ще Убивче коротке тренування для ніг з власною вагою: 3 вправи з відео
Фітнес-тренер Кирило Торос підготував черговий комплекс вправ для пресу, який легко можна виконувати вдома. Гайда тренуватися разом!
Як прибрати живіт вдома: 4 вибухові вправи на прес
- Махи руками у сторони у положенні "човник": 14 – 16 повторень;
- Скручування у положенні "човник": 14 – 16 повторень;
- Веслування у положенні "човник": 14 – 16 повторень;
- Одночасний підйом корпусу і ніг: 14 – 16 повторень.
Короткий гайд з виконання вправ
- Виконуйте вправи одну за одною;
- Видих робіть під час зусилля;
- Кількість підходів – 3
- Відпочинок між підходами – 30 секунд.
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