Готові тренувати ноги так, що м'язи будуть горіти пару днів? Тренер Кирило Торос поділився ефективним сетом для ніг. Цей короткий комплекс вправ у вас не займе багато часу, тому пропонуємо провести сьогоднішній вечір з користю!

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Тренування ніг: 3 вибухові вправи

Присідання: 3 підходи по 12 повторень;

Випади: 3 підходи по 12 повторень;

Стілець: 3 підходи по 30 секунд.

Поради від тренера! Виконуйте вправи одну за одною без перерви, а відпочинок між підходами – 1 хвилина. Обов'язково виконайте розминку перед тренуванням і заминку після нього – добре потягніть ноги.

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