Готові тренувати ноги так, що м'язи будуть горіти пару днів? Тренер Кирило Торос поділився ефективним сетом для ніг. Цей короткий комплекс вправ у вас не займе багато часу, тому пропонуємо провести сьогоднішній вечір з користю!

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Тренування ніг: 3 вибухові вправи

Присідання: 3 підходи по 12 повторень;
Випади: 3 підходи по 12 повторень;
Стілець: 3 підходи по 30 секунд.

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