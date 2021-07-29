Готові тренувати ноги так, що м'язи будуть горіти пару днів? Тренер Кирило Торос поділився ефективним сетом для ніг. Цей короткий комплекс вправ у вас не займе багато часу, тому пропонуємо провести сьогоднішній вечір з користю!
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Тренування ніг: 3 вибухові вправи
Присідання: 3 підходи по 12 повторень;
Випади: 3 підходи по 12 повторень;
Стілець: 3 підходи по 30 секунд.
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