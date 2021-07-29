Готовы тренировать ноги так, что мышцы будут гореть пару дней? Тренер Кирилл Торос поделился эффективным сетом для ног. Этот короткий комплекс упражнений у вас не займет много времени, поэтому предлагаем провести сегодняшний вечер с пользой!

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Тренировка ног: 3 взрывные упражнения

Приседания: 3 подхода по 12 повторений;

Выпады: 3 подхода по 12 повторений;

Стульчик: 3 подхода по 30 секунд.

Советы от тренера! Выполняйте упражнения одно за другим без перерыва, а отдых между подходами – 1 минута. Обязательно выполните разминку перед тренировкой и заминку после нее – хорошо потяните ноги.