Готовы тренировать ноги так, что мышцы будут гореть пару дней? Тренер Кирилл Торос поделился эффективным сетом для ног. Этот короткий комплекс упражнений у вас не займет много времени, поэтому предлагаем провести сегодняшний вечер с пользой!
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Тренировка ног: 3 взрывные упражнения
Приседания: 3 подхода по 12 повторений;
Выпады: 3 подхода по 12 повторений;
Стульчик: 3 подхода по 30 секунд.
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