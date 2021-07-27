Отжимания – недооценённое упражнение. Это движение делает акцент на мышцах кора, груди и трицепсах, а еще – приводит в тонус все тело. К тому же разнообразие вариантов исполнения никогда не даст вам заскучать. Однако важно знать не только технику. Тренер Кирилл Торос дал советы для любителей фитнеса разного уровня спортивной подготовки.

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Начальный уровень

Не нужно отжиматься как можно больше раз. Всегда нужно увеличивать нагрузку и уменьшать количество повторений.

Опытный уровень

Попробуйте что-то подложить под руки, чтобы увеличить амплитуду движения. Отлично подойдут две книги примерно одинаковой толщины.

Профессиональный уровень

К подложенных под руки книг теперь можно добавить и нагрузки. Самое простое – оденьте на спину рюкзак с чем-то тяжелым.