Перед вами – прекрасный комплекс упражнений для домашнего круговой тренировки, на исполнение которого вы не потратите много времени. Тренер Екатерина Кононова подготовила эффективный сет по принципу приоритета и рассеивания нагрузки. Он отлично подойдет тем, кто хочет похудеть, накачать рельефные мышцы или просто быть в тонусе.

И еще Стальной пресс за 5 минут в день: действенные упражнения для выразительных кубиков – видео

Круговая тренировка 3 в 1 (упражнения на ягодицы, плечи и пресс)

  • Приседания;
  • Жим гантель стоя;
  • Ягодичный мостик;
  • Отвод плеча
  • Становая тяга;
  • Скручивания на пресс;
  • Велосипед.

Краткая инструкция для занятия

  • выполняйте каждое упражнение по 20 повторений;
  • делайте все упражнения по 3 раунда;
  • отдыхайте столько, сколько времени нужно для восстановления.

Читайте также Как тренироваться с канатом: видео упражнений на все группы мышц