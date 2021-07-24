Перед вами – прекрасный комплекс упражнений для домашнего круговой тренировки, на исполнение которого вы не потратите много времени. Тренер Екатерина Кононова подготовила эффективный сет по принципу приоритета и рассеивания нагрузки. Он отлично подойдет тем, кто хочет похудеть, накачать рельефные мышцы или просто быть в тонусе.

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Круговая тренировка 3 в 1 (упражнения на ягодицы, плечи и пресс)

Приседания;

Жим гантель стоя;

Ягодичный мостик;

Отвод плеча

Становая тяга;

Скручивания на пресс;

Велосипед.

Краткая инструкция для занятия

выполняйте каждое упражнение по 20 повторений;

делайте все упражнения по 3 раунда;

отдыхайте столько, сколько времени нужно для восстановления.