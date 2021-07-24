Перед вами – прекрасный комплекс упражнений для домашнего круговой тренировки, на исполнение которого вы не потратите много времени. Тренер Екатерина Кононова подготовила эффективный сет по принципу приоритета и рассеивания нагрузки. Он отлично подойдет тем, кто хочет похудеть, накачать рельефные мышцы или просто быть в тонусе.
И еще Стальной пресс за 5 минут в день: действенные упражнения для выразительных кубиков – видео
Круговая тренировка 3 в 1 (упражнения на ягодицы, плечи и пресс)
- Приседания;
- Жим гантель стоя;
- Ягодичный мостик;
- Отвод плеча
- Становая тяга;
- Скручивания на пресс;
- Велосипед.
Краткая инструкция для занятия
- выполняйте каждое упражнение по 20 повторений;
- делайте все упражнения по 3 раунда;
- отдыхайте столько, сколько времени нужно для восстановления.
Читайте также Как тренироваться с канатом: видео упражнений на все группы мышц