Перед вами – прекрасний комплекс вправ для домашнього кругового тренування, на виконання якого ви не потратите багато часу. Тренерка Катерина Кононова підготувала ефективний сет за принципом пріоритету і розсіювання навантаження. Він відмінно підійде тим, хто хоче схуднути, накачати рельєфні м'язи або просто бути в тонусі.

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Кругове тренування 3 в 1 (вправи на сідниці, плечі та прес)

Присідання;

Жим гантель стоячи;

Сідничний місток;

Відведення плеча;

Станова тяга;

Скручування на прес;

Велосипед.

Коротка інструкція для заняття

виконуйте кожну вправу по 20 повторень;

робіть усі вправи по 3 раунди;

відпочивайте стільки, скільки часу потрібно для відновлення.

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