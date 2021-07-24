Перед вами – прекрасний комплекс вправ для домашнього кругового тренування, на виконання якого ви не потратите багато часу. Тренерка Катерина Кононова підготувала ефективний сет за принципом пріоритету і розсіювання навантаження. Він відмінно підійде тим, хто хоче схуднути, накачати рельєфні м'язи або просто бути в тонусі.
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Кругове тренування 3 в 1 (вправи на сідниці, плечі та прес)
- Присідання;
- Жим гантель стоячи;
- Сідничний місток;
- Відведення плеча;
- Станова тяга;
- Скручування на прес;
- Велосипед.
Коротка інструкція для заняття
- виконуйте кожну вправу по 20 повторень;
- робіть усі вправи по 3 раунди;
- відпочивайте стільки, скільки часу потрібно для відновлення.
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