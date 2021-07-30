Бьемся об заклад, что вы, как и многие из нас, каждый год обещаете себе сначала похудеть к лету, чтобы выглядеть эффектно на пляже, а потом начинаете квест по похудению к Новому году. Если вы еще не накачали желанные кубики, то пора начинать, ведь убрать живот самом деле не так уж и сложно.

И еще Убийственная короткая тренировка для ног с собственным весом: 3 упражнения с видео

Фитнес-тренер Кирилл Торос подготовил очередной комплекс упражнений для пресса, который легко можно выполнять дома. Айда тренироваться вместе!

Как убрать живот дома: 4 взрывные упражнения на пресс

Махи руками в стороны в положении "лодочка": 14 – 16 повторений;

Скручивания в положении "лодочка" : 14 – 16 повторений;

Гребля в положении "лодочка" : 14 – 16 повторений;

Одновременный подъем корпуса и ног: 14 – 16 повторений.

Краткий гайд по выполнению упражнений

Выполняйте упражнения одно за другим;

Выдох делайте во время усилия;

Количество подходов – 3

Отдых между подходами – 30 секунд.

Советы от тренера. Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после нее. Контролируйте положение поясницы, если она будет неплотно прижата к полу, то могут появиться болевые ощущения.