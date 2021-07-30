Бьемся об заклад, что вы, как и многие из нас, каждый год обещаете себе сначала похудеть к лету, чтобы выглядеть эффектно на пляже, а потом начинаете квест по похудению к Новому году. Если вы еще не накачали желанные кубики, то пора начинать, ведь убрать живот самом деле не так уж и сложно.
И еще Убийственная короткая тренировка для ног с собственным весом: 3 упражнения с видео
Фитнес-тренер Кирилл Торос подготовил очередной комплекс упражнений для пресса, который легко можно выполнять дома. Айда тренироваться вместе!
Как убрать живот дома: 4 взрывные упражнения на пресс
- Махи руками в стороны в положении "лодочка": 14 – 16 повторений;
- Скручивания в положении "лодочка": 14 – 16 повторений;
- Гребля в положении "лодочка": 14 – 16 повторений;
- Одновременный подъем корпуса и ног: 14 – 16 повторений.
Краткий гайд по выполнению упражнений
- Выполняйте упражнения одно за другим;
- Выдох делайте во время усилия;
- Количество подходов – 3
- Отдых между подходами – 30 секунд.
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