Під час тривалого заняття спортом у якийсь момент усі роблять цю помилку – порівнюють себе з іншими. Як би ви не старалися, завжди буде, той, хто вас перевершує. Багатьох це демотивує і зупиняє. Але це ж нерозумно!

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Не дивіться на інших, порівнюйте себе з собою! Переконайся в тому, що кожен день стаєте хоч трішки кращими, ніж вчора! І це кругове тренування допоможе вам поліпшити здоров'я, спалити сотні кілокалорій та повірити у себе.

7 вправ для активного кругового тренування на вулиці

Почергові підйоми коліна з легким підстрибуванням на місці: 30 секунд (відпочинок – 10 секунд);

30 секунд (відпочинок – 10 секунд); Присідання "пружинка" (стегна паралельні підлозі) з відведенням ноги назад: 30 секунд (відпочинок – 10 секунд);

30 секунд (відпочинок – 10 секунд); Скручування для преса з підйомом корпусу і доторком рукою протилежного носка ноги: 30 секунд (відпочинок – 10 секунд);

30 секунд (відпочинок – 10 секунд); Віджимання "хвиля" від підлоги з одночасним підйомом тазу і ноги: 30 секунд (відпочинок – 10 секунд);

30 секунд (відпочинок – 10 секунд); "Розніжка" на місці (три стрибки) + опускання через випад вниз: 30 секунд (відпочинок – 10 секунд);

30 секунд (відпочинок – 10 секунд); В упорі лежачи виконайте стрибком перехід в позицію "прямокутник" + розворот корпусу з одночасним почерговим відведенням руки назад і випрямленням ноги вперед: 30 секунд (відпочинок – 10 секунд);

30 секунд (відпочинок – 10 секунд); Поперемінна зміна ніг зі стабілізацією: 30 секунд (відпочинок – 45 секунд і повторюємо все спочатку).

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Поради від тренера. Виконуйте 7 вправ одна за іншою та робіть 3 – 5 кіл. Заминка – 2-хвилинна ходьба після завершення тренувального комплексу.