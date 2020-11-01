Каждый ребенок мечтает научиться кататься на роликах. Сделать это за один день невозможно, но за неделю – вполне реально.

Как научить ребенка кататься на роликах, и что для этого понадобится, рассказывает Active 24.

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С чего начать

Приобретите качественные роликовые коньки – они должны быть по размеру ребенку, чтобы избежать травм. Научиться кататься на роликах, ни разу не упав, невозможно. Подготовьте ребенка. Обязательно наденьте на ребенка одежду с длинными рукавами и штанинами и полный комплект защиты.

Ребенок сам должен захотеть встать на ролики / Фото Pixabay

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Выбор места

Для первого катания не стоит надевать ролики дома и идти в них на улицу. Лучше взять их с собой. Первые шаги стоит делать на ровном асфальте. Важно, чтобы на дороге не было горок (особенно спусков, так как ребенок не сможет самостоятельно остановиться). Это существенно упростит обучение и придаст уверенности ребенку.

Как кататься

Ребенок должен встать на ролики, держа ноги на ширине плеч. Одна ногу нужно выставить немного вперед, а колени слегка согнуть. Центр тяжести – между роликами. Далее новичку нужно немного привыкнуть: пробовать отрывать ноги по одной от земли, покачаться влево-вправо. Если он упадет, необходимо также научиться вставать: один ролик ставится на землю, двумя руками нужно опереться перед собой, подтянуть вторую ноги и поставить ее перпендикулярно первой (также на все колеса), и только потом можно подниматься.

Ребенок должен научиться подниматься в случае падения / Фото mir-tema

Первое упражнение, которое стоит показать ребенку, называется "Фонарики". Ноги ставятся в положение "пятки вместе – носки врозь", корпус наклоняется немного вперед, далее нужно пробовать ехать. Для остановки ролики выворачиваются, чтобы их носы сошлись, а корпус выпрямляется.

Во время движения одну ногу нужно оторвать от земли и сделать ей шаг вперед, далее перенести центр тяжести и переставить другую ногу. Это и есть основа катания на роликах, осталось лишь немного привыкнуть и отточить мастерство.

Как тормозить

Как правило, сразу детям тяжело освоить этот "прием", и они тормозят о маму с папой. Но учиться все равно придется. Самый популярный способ – использовать пластиковую нашлепку, расположенную на пятке правого ролика. При движении прямо правая нога выдвигается вперед, а левая – немного сгибается в колене, вес тела подается вперед и правая нога чуть поднимается вверх, чтобы тормоз начал "упираться" о землю.

При интенсивных тренировках, за неделю ребенок может полноценно научиться кататься на роликах. Главное – целеустремленность, желание и защита.