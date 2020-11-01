Кожна дитина мріє навчитися кататися на роликах. Зробити це за один день неможливо, але за тиждень – цілком реально.

Як навчити дитину кататися на роликах, і що для цього знадобиться, розповідає Active 24.

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З чого почати

Придбайте якісні роликові ковзани – вони повинні бути за розміром дитині, щоб уникнути травм. Навчитися кататися на роликах, ні разу не впавши, неможливо. Підготуйте дитину. Обов'язково надіньте на дитину одяг з довгими рукавами і штанинами та повний комплект захисту.

Дитина сама повинна захотіти стати на ролики / Фото Pixabay

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Вибір місця

Для першого катання не варто надягати ролики вдома та йти в них на вулицю. Краще взяти їх з собою. Перші кроки варто робити на рівному асфальті. Важливо, щоб на дорозі не було гірок (особливо спусків, так як дитина не зможе самостійно зупинитися). Це суттєво спростить навчання і додасть впевненості дитині.

Як кататися

Дитина повинна встати на ролики, тримаючи ноги на ширині плечей. Одну ногу потрібно виставити трохи вперед, а коліна злегка зігнути. Центр тяжкості – між роликами. Далі новачку потрібно трохи звикнути: пробувати відривати ноги по одній від землі, погойдатися вліво-вправо. Якщо він впаде, необхідно також навчитися вставати: один ролик ставиться на землю, двома руками потрібно спертися перед собою, підтягнути другу ногу і поставити її перпендикулярно першої (також на всі колеса), і тільки потім можна підніматися.

Дитина повинна навчитися підніматися у разі падіння / Фото mir-tema

Перша вправа, яку варто показати дитині, називається "Ліхтарики". Ноги ставляться у позицію "п'яти разом – носочки нарізно", корпус нахиляється трохи вперед, далі потрібно пробувати їхати. Для зупинки ролики вивертаються, щоб їх носи зійшлися, а корпус випрямляється.

Під час руху одну ногу потрібно відірвати від землі і зробити їй крок вперед, далі перенести центр ваги і переставити іншу ногу. Це і є основа катання на роликах, залишилося лише трохи звикнути і відточити майстерність.

Як гальмувати

Як правило, відразу дітям важко освоїти цей "прийом", і вони гальмують об маму з татом. Але вчитися все одно доведеться. Найпопулярніший спосіб – використовувати пластикову наліпку, розташовану на п'яті правого ролика. При русі прямо права нога висувається вперед, а ліва – трохи згинається в коліні, вага тіла подається вперед і права нога трохи піднімається вгору, щоб гальмо почало "упиратися" об землю.

При інтенсивних тренуваннях, за тиждень дитина може повноцінно навчитися кататися на роликах. Головне – цілеспрямованість, бажання і захист.