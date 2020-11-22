Подтянуть и накачать руки можно и с помощью упражнений без гантелей.

Какую тренировку для этого необходимо выполнять, рассказала фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.

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Тренировка состоит из 8 упражнений (5 основных и 3 закрепляющих). Все они выполняются в 4 подхода в формате Табата: 30 секунд идет упражнение, 10 секунд – отдых.

Табата Короткие интервальные тренировки с высокой интенсивностью нагрузки. Их цель – выполнить максимальное количество движений за минимальное время.

Упражнения выполняются без гантелей / Фото tanyatgym, Instagram

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Последние 3 упражнения выполняются по 30 секунд без перерыва.