Как накачать руки без гантелей: видео мощного занятия
Подтянуть и накачать руки можно и с помощью упражнений без гантелей.
Какую тренировку для этого необходимо выполнять, рассказала фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.
Интересно Табата: что это такое, особенности, нюансы и видео
Тренировка состоит из 8 упражнений (5 основных и 3 закрепляющих). Все они выполняются в 4 подхода в формате Табата: 30 секунд идет упражнение, 10 секунд – отдых.
ТабатаКороткие интервальные тренировки с высокой интенсивностью нагрузки. Их цель – выполнить максимальное количество движений за минимальное время.
Упражнения выполняются без гантелей / Фото tanyatgym, Instagram
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Последние 3 упражнения выполняются по 30 секунд без перерыва.
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