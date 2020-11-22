Підтягнути і накачати руки можна і за допомогою тренування без гантелей.

Яке тренування для цього необхідно виконувати, розповіла фітнес-блогерка Тетяна Федорищева у своєму Instagram.

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Тренування складається з 8 вправ (5 основних і 3 закріплювальних). Всі вони виконуються в 4 підходи в форматі Табата: 30 секунд триває вправу, 10 секунд – відпочинок.

Табата Короткі інтервальні тренування з високою інтенсивністю навантаження. Їхня мета – виконати максимальну кількість рухів за мінімальний час.

Вправи виконуються без гантелей / Фото tanyatgym, Instagram

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Останні 3 вправи виконуються по 30 секунд без перерви.