Для того чтобы накачать плечи, потребуются специальные упражнения. Качественную тренировку показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.
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Тренировка на плечи в домашних условиях
- Отведение плеча (полная пирамида). Выполняем в 3 подхода по 20-15-10-15-20 повторений.
Принцип пирамиды – увеличиваем вес (нагрузку) от подхода к подходу, при этом сокращая количество повторений. Полупирамида – дошли до максимального веса (или нагрузки) и остановились. Полная пирамида – после максимального веса (или нагрузки) с минимальным повторением вы пошли тем же путем, но в обратном сторону: уменьшали вес (нагрузку) и увеличивали количество повторений,
– пояснила Екатерина Кононова.
Красивые плечи можно сделать и в домашних условиях / Фото pinterest
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- Двусет – жим + тяга к подбородку.
Выполняем в 3 подхода по 15-20 повторений.
- Водитель. Делаем в 3 подхода по 12-15 раз.
Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео: