Для того чтобы накачать плечи, потребуются специальные упражнения. Качественную тренировку показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.

Читайте Почему ежедневно нужно проходить 10 тысяч шагов: интересные факты

Тренировка на плечи в домашних условиях

Внимание! Вам понадобится разборная гиря, удобная обувь и спортивная одежда, а также питьевая вода.

Отведение плеча (полная пирамида). Выполняем в 3 подхода по 20-15-10-15-20 повторений.

Принцип пирамиды – увеличиваем вес (нагрузку) от подхода к подходу, при этом сокращая количество повторений. Полупирамида – дошли до максимального веса (или нагрузки) и остановились. Полная пирамида – после максимального веса (или нагрузки) с минимальным повторением вы пошли тем же путем, но в обратном сторону: уменьшали вес (нагрузку) и увеличивали количество повторений,

– пояснила Екатерина Кононова.

Красивые плечи можно сделать и в домашних условиях / Фото pinterest

Интересно Как быстро вернуться в форму после праздников: 2 способа

Двусет – жим + тяга к подбородку.

Выполняем в 3 подхода по 15-20 повторений.

Водитель. Делаем в 3 подхода по 12-15 раз.

Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео: