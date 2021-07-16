Однако это не проблема. Как привести тело в форму самостоятельно – показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпион Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Тренировка на ноги и ягодицы в зале

Какие упражнения нужно выполнять:

  • Ягодичный мост – 4 подхода по 20 раз.
  • Присед с гирей – 4 подхода по 15 раз.
  • Выпады с гантелями, нога на возвышении – 4 подхода по 15 раз каждой ногой.
  • Румынская тяга с гантелями – 4 подхода по 15 раз.
  • Разгибание бедра в кроссовере – 4 подхода по 15 раз.
  • Отведение бедра с блином – 4 подхода по 20 раз.

Тренироваться в зале можно самостоятельно / Фото Pixabay

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Как правильно выполнять упражнения: смотрите видео