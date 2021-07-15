Это доказала украинский нутрициолог Светлана Никитчук. Она поделилась вариантом меню на 1500 килокалорий.
Интересно Простые завтраки, которые подойдут каждому: нутрициолог поделилась идеями
Что есть на 1500 килокалорий в день
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Завтрак
Готовим ленивые вареники с соусом:
- Творог брикетный 5% – 100 грамм.
- Желток – 1 штука.
- Рисовая мука – 30 грамм.
- Мягкий творог 5% – 100 грамм.
- Ягоды – 130 грамм.
- Растительное молоко (можно обычное).
Обед
Готовим рагу:
- Баклажан, цукини, лук, болгарский перец – всего около 250 грамм.
- Филе курицы/индейки – 100 грамм.
- Масло оливковое – 14 грамм.
- Лаваш/хлебцы – 45 грамм (употребляем только в обед).
Все продукты мелко нарезаем и складываем в кастрюлю. Тушим до готовности. Добавляем специи.
Фруктовый салат станет отличным полдником / Фото Pixabay
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Полдник
Готовим фруктовый салат:
- Клубника – 50 грамм.
- Банан – 50 грамм.
- Апельсин – 50 грамм.
- Яблоко – 50 грамм.
- Орешки (грецкие или другие) – 15 грамм.
- Натуральный йогурт – 50 грамм.
Все нарезаем кубиками, заправляем йогуртом и украшаем дроблеными орехами.
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Ужин
Используем вторую часть обеда (рагу).⠀