Це довела українська нутриціологиня Світлана Нікітчук. Вона поділилася варіантом меню на 1500 кілокалорій.

Цікаво Прості сніданки, які підійдуть кожному: нутриціологиня поділилася ідеями

Що їсти на 1500 кілокалорій на день

  • Сніданок

Готуємо ліниві вареники з соусом:

  • Сир брикетний 5% – 100 грамів.
  • Жовток – 1 штука.
  • Рисове борошно – 30 грамів.
  • М'який сир 5% – 100 грамів.
  • Ягоди – 130 грамів.
  • Рослинне молоко (можна звичайне).

Обід

Готуємо рагу:

  • Баклажан, цукіні, цибуля, болгарський перець – всього близько 250 грамів.
  • Філе курки/індички – 100 грамів.
  • Оливкова олія – 14 грамів.
  • Лаваш/хлібці – 45 грамів (вживаємо лише на обід).

Всі продукти дрібно нарізаємо й складаємо в каструлю. Тушкуємо до готовності. Додаємо спеції.

Фруктовий салат стане відмінним полуденком / Фото Pixabay

Читайте Освіжаючі лимонади для спекотного літа: з чого та як їх приготувати вдома

  • Полуденок

Готуємо фруктовий салат:

  • Полуниця – 50 грамів.
  • Банан – 50 грамів.
  • Апельсин – 50 грамів.
  • Яблуко – 50 грамів.
  • Горішки (волоські чи інші) – 15 грамів.
  • Натуральний йогурт – 50 грамів.

Все нарізаємо кубиками, заправляємо йогуртом і прикрашаємо подрібненими горіхами.

  • Вечеря

Використовуємо другу частину обіду (рагу). ⠀