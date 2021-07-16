Однак це не проблема. Як привести тіло в форму самостійно – показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Тренування на ноги та сідниці в залі

Які вправи потрібно виконувати:

  • Сідничний міст – 4 підходи по 20 разів.
  • Присід з гирею – 4 підходи по 15 разів.
  • Випади з гантелями, нога на узвишші – 4 підходи по 15 разів кожною ногою.
  • Румунська тяга з гантелями – 4 підходи по 15 разів.
  • Розгинання стегна в кросовері – 4 підходи по 15 разів.
  • Відведення стегна з млинцем – 4 підходи по 20 разів.

Тренуватися в залі можна самостійно / Фото Pixabay

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Як правильно виконувати вправи: дивіться відео