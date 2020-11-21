Накачать ноги, сделать их стройными и красивыми – возможно. Для этого существует действенная тренировка.

Эффективные упражнения показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.

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Эту тренировку для ног я стабильно выполняю один раз в 10-12 дней. Обязательно сохраните и внедрите в вашу тренировочную программу, – отметила Кононова.

Все упражнения выполняются в 3-4 подхода, однако работа происходит сетами (сет – два упражнения подряд без отдыха между ними). Между подходами восстанавливаем силы.

Первый сет

Приседания в пол – 15-20 раз;

Разгибание голени в тренажере (сидя) – 15 повторений.

Второй сет

Сгибание на бицепс бедра (лежа) – 15-20 раз;

Подъем на носки (сидя) с дополнительным весом – 15-20 повторений.

Тренировка выполняется сетами / Фото depo

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Еще одно (последнее) упражнение (подъем на носки с дополнительным весом) выполняется по системе ТАБАТА: 20 секунд – работа, 10 секунд – отдых. Так занимаемся 8 раундов (4 минуты).

Икры – очень сильные и выносливые мышцы, чтобы их подгрузить, нужно использовать внушительный вес, – пояснила Кононова.