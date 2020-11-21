Накачати ноги, зробити їх стрункими і красивими – можливо. Для цього існує дієве тренування.

Ефективні вправи показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віце-чемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.

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Це тренування для ніг я стабільно виконую один раз в 10-12 днів. Обов'язково збережіть і додайте в вашу тренувальну програму, – зазначила Кононова.

Всі вправи виконуються в 3-4 підходи, проте робота відбувається сетами (сет – дві вправи поспіль без відпочинку між ними). Між підходами відновлюємо сили.

Перший сет

Присідання до підлоги – 15-20 разів;

Розгинання гомілки у тренажері (сидячи) – 15 повторень.

Другий сет

Згинання на біцепс стегна (лежачи) – 15-20 разів;

Підйом на пальчики (сидячи) з додатковою вагою – 15-20 повторень.

Тренування виконується сетами / Фото depo​

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Ще одна (остання) вправа (підйом на пальчики з додатковою вагою) виконується за системою ТАБАТА: 20 секунд – робота, 10 секунд – відпочинок. Так займаємося 8 раундів (4 хвилини).

Ікри – дуже сильні і витривалі м'язи, щоб їх довантажити, потрібно використовувати значну вагу, – пояснила Кононова.