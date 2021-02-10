Каждый мужчина стремится к идеальному прессу, а внизу живота – особенно. И именно эту часть трудно прокачать. Но тренер рассказал, как справиться со сложностью и как правильно делать упражнения.

Вся сложность в прокачке нижнего пресса заключается в том, что низ прямых мышц живота покрыт толстым жировым слоем, поэтому эти занятия не из легких. А еще к упражнениям на пресс обязательно нужно добавить и силовые, и кардио. Кроме этого, без правильной диеты V-образного пресса тоже не добиться.

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Стоит помнить и о том, что традиционные скручивания в этом случае тоже будут напрасными. Нижнюю часть пресса нагружать лучше подъемами ног из различных положений: лежа на спине и вися на турнике.

Очень важно выполнять все упражнения, следя за дыханием и постоянно поддерживать нагрузки в районе нижнего пресса.

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Добавьте к тренировкам бег, исключите из своего рациона выпечку и сладкое и результат будет мгновенным.

Смотрите на видео, как добиться V-образного нижнего пресса