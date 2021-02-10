Как быстро добиться четкого нижнего пресса: тренер объяснил, на что обратить внимание
Каждый мужчина стремится к идеальному прессу, а внизу живота – особенно. И именно эту часть трудно прокачать. Но тренер рассказал, как справиться со сложностью и как правильно делать упражнения.
Источник:Ютуб-канал Gym Fit INFO
Вся сложность в прокачке нижнего пресса заключается в том, что низ прямых мышц живота покрыт толстым жировым слоем, поэтому эти занятия не из легких. А еще к упражнениям на пресс обязательно нужно добавить и силовые, и кардио. Кроме этого, без правильной диеты V-образного пресса тоже не добиться.
И еще Эффективная тренировка: как понять, сжигается ли жир
Стоит помнить и о том, что традиционные скручивания в этом случае тоже будут напрасными. Нижнюю часть пресса нагружать лучше подъемами ног из различных положений: лежа на спине и вися на турнике.
Читайте также Упругие ягодицы: мастер спорта показала ТОП-10 упражнений для дома и зала
Смотрите на видео, как добиться V-образного нижнего пресса
Поделиться новостью