Для того чтобы тренировки в домашних условиях или тренажерном зале были эффективными, важно рассчитать свою зону жиросжигания.

Что это такое и как узнать свои показатели, чтобы худеть, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Как понять, сжигается ли жир во время тренировки? Да очень просто – по частоте сердечных сокращений (ЧСС), иначе говоря – по пульсу. Следить за пульсом во время физической нагрузки очень важно. Во-первых, для того, чтобы не перейти верхнюю границу, то есть вашу максимальную частоту – ЧСС max. Во-вторых, чтобы знать, в какой пульсовой зоне вы находитесь,

– отметила Медушкина.

Как рассчитать ЧСС max

Для того чтобы рассчитать ЧСС max, необходимо из 220 вычесть ваш возраст. К примеру, если вам 35 лет: ЧСС max = 220 – 35 = 185 ударов в минуту.

Частота пульса, при которой человек худеет (жиросжигающая зона) – это 65-85% от максимального пульса. То есть в 35 лет это будет около 120-157 ударов в минуту.

Зона жиросжигания рассчитывается индивидуально / Фото pixabay

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Медушкина пояснила, что если человек делает 10 тысяч шагов в обычном темпе ежедневно – похудеть это не поможет, так как тратится мало калорий. Для снижения веса нужно, чтобы пульс поднялся до необходимой отметки, только тогда запустится процесс жиросжигания.

Как замерять пульс

Существует множество качественных фитнес-браслетов для замера пульса. Если его нет, можно включить секундомер на телефоне и посчитать свой пульс за 6 секунд, после чего умножить на 10.