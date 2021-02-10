Кожен чоловік прагне до ідеального пресу, а внизу живота – особливо. І саме цю частину найважче прокачати. Але тренер розповів, як впоратися зі складністю і як правильно робити вправи.

Уся складність у прокачуванні нижнього пресу полягає у тому, що низ прямих м'язів живота покритий товстішим жировим шаром, тому ці заняття не з легких. А ще до вправ на прес обов'язково потрібно додати і силові, і кардіо. Крім цього, без правильної дієти V-подібного пресу теж не добитися.

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Варто пам'ятати і про те, що традиційні скручування у цьому випадку теж будуть марними. Нижню частину пресу навантажувати краще підйомами ніг з різних положень: лежачи на спині і висячи на турніку.

Дуже важливо виконувати всі вправи, стежачи за диханням і постійно підтримувати навантаження в районі нижнього пресу.

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Додайте до тренувань біг, виключіть зі свого раціону випічку та солодке і результат буде миттєвим.

Дивіться на відео, як добитися V-подібного нижнього пресу