Як швидко добитися чіткого нижнього пресу: тренер пояснив, на що звернути увагу
Кожен чоловік прагне до ідеального пресу, а внизу живота – особливо. І саме цю частину найважче прокачати. Але тренер розповів, як впоратися зі складністю і як правильно робити вправи.
Джерело:Ютуб-канал Gym Fit INFO
Уся складність у прокачуванні нижнього пресу полягає у тому, що низ прямих м'язів живота покритий товстішим жировим шаром, тому ці заняття не з легких. А ще до вправ на прес обов'язково потрібно додати і силові, і кардіо. Крім цього, без правильної дієти V-подібного пресу теж не добитися.
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Варто пам'ятати і про те, що традиційні скручування у цьому випадку теж будуть марними. Нижню частину пресу навантажувати краще підйомами ніг з різних положень: лежачи на спині і висячи на турніку.
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Дивіться на відео, як добитися V-подібного нижнього пресу
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